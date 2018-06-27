Bedelli askerliğin ücreti ve yaş sınırı belli oldu

Seçim sonrası getirilmesi beklenen bedelli askerliğin ücreti ve şartları belli oldu.

Güncellenme 27 Haziran 2018 09:16

24 Haziran seçimleri öncesi en çok tartışılan konular arasında olan bedelli askerliğin ne kadar olacağı netlik kazanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği talimat doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılması planlanan bedelli askerlikte yaşı sınırının 26, ücretin ise 20 bin TL olacağı belirtildi.

Para savunmaya gidecek

Seçimlerden sonra bedelli askerlik için yaşın ve ücretin netleştiği iddia edildi. Yeni Şafak'ın haberinde, belirlenen ücreti ödeyen ve yaş sınırını tamamlayan adayların askerlikten muaf olacağı, buradan elde edilen bütçenin ise savunma harcamalarına aktarılacağı ifade edildi.

Zafiyet yaratmayacak

Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı, konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan da olumlu görüş alındığı bildirildi.

Beş kez bedelli çıkarıldı

Öte yandan şu ana kadar Türkiye'de beş kez bedelli askerlik çıkarıldı. İlk başta 1987 yılında, 1992 yılında, 1999 Marmara depremi sonrası bedelli askerlik çıkarılmıştı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı.

En son 2014’te çıkarıldı

Son olarak 2014'te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.