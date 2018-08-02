6 Mayıs’ta görkemli bir düğünle dünya evine giren Buse Varol – Alişan çifti, kısa bir süre sonra anne baba olacaklarının haberlerini aldı.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 14:23

Alişan ve Buse Varol çiftinin bebek bekleyişleri tüm heyecanı ile dolu dizgin yaşanmaya devam ediyor. Bugün doktor kontrolüne giden çift bebeklerinin erkek olacaklarını öğrendi.

Mayıs ayında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti Haziran ayında bebeklerinin olacağını haberini aldılar. Bugün ise çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Gebeliğinin üçüncü ayında olan güzel oyuncu, şubat ayı içerisinde bir erkek bebeklerinin dünya geleceğini haberini verdi.

Sosyal medyadan ilan etti

Erkek bebeklerinin olacağının haberini sosyal medya hesabından paylaştığı video da duyurdu ve paylaşıma şu notu ekledi:

"Allah’ıma çok şükür herşey normal ilerliyor. Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı. Doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukarı. Sağlık durumu da iyiymiş. Bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem de az..."

Buse Tektaş (@busewarol)'in paylaştığı bir gönderi ( 2 Ağu, 2018, 2:05öö PDT )

İsim Burak olacak

Alişan’ın en yakın arkadaşlarından biri olan Yusuf Tekin’e bebeğin ismi sorulduğunda “Bebek erkek olursa adı Burak olacak, kız olursa daha belirlemediler” yanıtını vermişti.

Bebek haberini de sosyal medyadan duyurdular

Alişan ve Buse Varol çifti anne baba olacaklarının haberini yine sosyal medya hesaplarından büyük bir heyecanla duyurmuşlardı. Ve paylaştıkları videonun altına "Allahım'a şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder... Şimdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler." Notunu eklediler.