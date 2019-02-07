Bebek mamasında bunlara dikkat!

Bebek beslenmesinde her zaman ilk sırayı anne sütü aldığını söyleyen uzmanlar, mamanın ikinci tercih olması gerektiğini ifade ediyor.

Güncellenme 07 Şubat 2019 11:32

Bebek beslenmesinde genellikle tercih edilen hazır mamalara dair açıklamalarda bulunan uzmanlar, anne sütünün tercih edilmesi gereken ilk gıda olduğunu söylüyor.

İlk 6 ay anne sütü

Bebek beslenmesinde hem ekonomik, hem kolay, hem de ideal bir yöntem olan anne sütünü artırmaya yönelik faaliyetle bulunmak gerekir. Annelerin ilk 6 aylık süreç boyunca anne sütünü bebeğin isteğine göre sürekli olarak vermesi gerekir. Anne sütünün yeterli olması için annenin dengeli beslenip vücut için yeterli sıvıyı alması gerekir. Özellikle lohusalık dönemi çok fazla sıvı kaybının yaşandığı bir süreç olduğundan normale oranla daha fazla su tüketmek gerekir. Aynı zamanda fazla karbonhidratlı, şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durup bunun yerine protein ve lif bakımından zengin besinler tüketmek gerekir.

Evde mama hazırlarken bunlara dikkat

Öncelikle alacağınız mamanın kutusunun deforme olmamasına dikkat edin. Paketi ilk açtığınız zaman kötü koku gelmemiş olmasına bakın. Mama hazırlarken evde hijyen kurallarına göre steril bir ortam olmasına dikkat edin. Bebeğin bağışıklık sistemi henüz tam gelimemiş olması nedeni ile ellerin yeteri kadar temiz olmasına dikkat edin ve temiz bir tezgah üzerinde mutlaka kaynatılmış ve en az yarım saat ılıtılmış su ile birlikte dezenfekte edilmiş fincan veya biberon içerisinde mamayı hazırlayın. Üretim aşamasından bebeğin tüketeceği aşamaya kadar tüm temizlik aşamalarına dikkat edilmeli.