Bebeğinizin cinsiyetini böyle anlarsınız!

Geçmişten günümüze uzanan babaanne yöntemleri ile de bebeğinizin cinsiyetini önceden tahmin edebilirsiniz.

Güncellenme 04 Aralık 2018 10:18

Hamilelik sürecinin en başında heyecanla öğrenmek istediğiniz bir durum da tabi ki bebeğinizin cinsiyeti. Peki bebeğinizin cinsiyetini eğlenceli yollarla öğrenmeye ne dersiniz? Bunlardan bir kaçını deneyerek ailecek keyifli bir şekilde cinsiyet öğrenme eğlencesi yapabilirsiniz.

Alçak-Yüksek

Karnınızın eğer yüksekse kız bebeğiniz olacağına, alçak ise de erkek bebeğiniz olacağına işarettir.

Kalp atışları

Bebeklerin kalp atış hızına göre de cinsiyetin anlaşılabileceğini biliyor muydunuz? Bebeğin kalp atışı 1 dakika içerisinde 140’tan fazla ise kız, 140’tan az ise de erkektir.

Tatlı ve ekşi

Yine bir efsaneye göre anne adayının canının ne istediği de önemlidir. Canınız tatlı istiyorsa bebeğinizin kız olacağı anlamına gelir. Tuzlu ve ekşi istiyorsanız bebeğin cinsiyeti erkektir.

Çin takvimine göre hesaplama

Çok eski bir yöntem olan çin takvimi, anne adayının gebe kaldığı yaş ile birlikte gebe kaldığı ay bilinerek hesaplanır.

Anahtar

Hamile bir kişiye anahtar uzatın ve ince tarafından tutarsa kız, kalın tarafından tutarsa da erkek olur.

Maya takvimi

Mayalar ise bebeğin cinsiyetini öğrenmek için hamile kalınan yaş ile hamile kalınan yıla bakarak hesaplarlar. Yaş ve yılın son rakamlarının her ikisi de tek veya çift ise kız, biri tek biri çift ise erkek olacağı anlamına gelir.

İdrar

İdrar rengine göre de bir tahminde bulunmak mümkün. Eğer idrar rengi açık sarı ise erkek, koyu sarı ise kız olacağına işarettir.

Yüzük döndürme

Nikah yüzüğünüzü göbeğinizin önünde sallandırın ve yüzüğün hareketleri daire çizdiyse bebeğin erkek olacağına, sağa sola hareket ettiyse de kız olacağına işarettir.

Bulantı

Sabahları yaşanan bir bulantı mevcut ise cinsiyetin kız olma ihtimaline, eğer bulantı çok az veya hiç yok ise de erkek olacağına işarettir.