Bebeğiniz emzirirken bunlara dikkat etmezseniz...

Pek çok anne adayı hamilelik sürecinde doğuma ve doğum sonrasına hazırlanmaya başlar. Peki emzirmek için neler yapmak gerektiğini biliyor musunuz?

Güncellenme 28 Mart 2018 17:42

Emzirmek anne ve bebek için çok doğal bir süreçtir bir doğal sürecin normal seyrinde ve sağlıklı ilerlemesi için annelerin izlemesi gereken belli yol ve yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle aşağıdaki dört unsura dikkat edilirse emzirmek anneler için keyifli bir hale dönüşebilir.

Yenidoğan ihtiyaçları

Bebekler dünyaya gözlerini açtıkları anda sadece emme ve yakala refleksleri ile doğarlar. Bebeğin emmek için memeyi araması onu kavraması ve emmesi anne ile bir konuşma biçimidir aslında. Eğer bir anne bebeğinin emmek isteme sinyalini alırsa ve bu ihtiyacı karşılarsa sağlıklı bir iletişim sağlamış olur. Ve her sinyali doğru yakaladığında daha sık emzirmiş olur bu da emzirme döneminin başlangıcı için çok iyi bir adımdır. Sık emziren anneler vücudun süt üretmesi için gerekli sinyalleri vermiş olur.

İkinci ve üçüncü gece oburlukları

Bebekler dünya geldikleri ikinci ve üçüncü gecelerinde tüm gece emmek isteyebilirler. Bebeğinizin bu isteği sizi aldatabilir ancak bu anne göğüslerinin yumuşaması için çok önemlidir. Ancak bu sinyalleri pek çok kimse yanlış anlayıp bebeğin doymadığını düşünerek ek gıdaya başlayabilir. Bebeğin emme istemesi tamamen doğal ilerleyişin sinyalleridir hem anne hem de bebek için olması gereken önemli bir süreçtir.

Meme ucu acısı

Bebeğin memeye ilk alıştığı süreçte annelerin en çok şikayet ettikleri konulardan birisi de meme ucu acısıdır. Meme ucu çatlaması ve kanaması size oldukça acı ve ağrı verebilir ancak bunun altında yatan sebep bebeğin meme ucuna çok fazla baskı yapmasındandır.

Destek olacak insanlardan yardım isteyin

Bebek sahibi olan annelerin hayatları bir anda değişecektir ve bu değişimi kendileri bile önceden hayal edemezler. Özellikle doğum sonrası bir anne için en zor süreçlerden birisidir eşi ile olan iletişimi bebeğe alışma süresi, emzirme alıştırmaları anneyi bir hayli zorlayacaktır.

Bu süreci atlatmak için en çok yardımcı olacak kimse eştir. Sonrasında aile ve arkadaş desteğiyle birlikte bu süreç sağlıklı şekilde atlatılmış olacaktır.