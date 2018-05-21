BDDK, o iddiaları bu sözlerle yalanladı

Hükümetin döviz hesaplarını el koyacağına dair iddialar hakkında konuşan BDDK Başkanı Akben, bu söylentilerin abesle iştigal olduğunu belirtti.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 10:22

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, hükümetin döviz hesaplarını el koyacağına dair iddiaları yalanladı.

Ortaya atılan döviz mevduatlarına el koyulacağına dair iddialar hakkında konuşan BDDK Başkanı Akben, el koyma dedikodusunun abesle iştigal olduğunu söyledi.

Öyle bir konu üzerinde bir görüşme, tartışma ve çalışma yapılmadığını belirten Akben, bu tarz algı operasyonlarının 2 yıl önce de yapıldığını, her seçim döneminde bunların yapıldığını, 2001 krizinde bile böyle bir şey olmadığını, Türkiye’de ekonominin 16 yıldır piyasa kurallarına uygun bir şekilde yönetildiğini söyledi.

Akben, mevduatta dövize bir kayma olduğunu, bu durumun özellikle ticari, diğer ve resmi mevduatta gözlemlendiğini ancak son dönemde dövizdeki yükselişe sonrasında tasarruf sahiplerinin bunu fırsat görerek TL’ye geçtiği kaydetti.