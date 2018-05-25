BBP'nin seçim sloganı belli oldu

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Mustafa Destici, BBP'nin seçim sloganını açıkladı.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 15:52

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cuma namazı Şentepe Muradiye Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra seçim çalışmalarını Şentepe'den başlattı. Bölge esnafını ziyaret eden Destici, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Destici, AK Parti'nin dün açıklanan seçim beyannamesiyle ilgili, yapılan ittifak çerçevesinde cumhurbaşkanı adaylarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha vurguladı.

Destici sloganlarını, "Oylar AK Parti'ye, Büyük Birlik Meclise" olarak belirlediklerini ifade etti.

AK Parti'nin seçim beyannamesi çok doyurucu ve kapsayıcı olduğuna vurgu yapan Destici, özellikle hak mağduru olan kesimler olduğunu, 3600 ek gösterge bekleyen polislerin, din görevlilerinin, öğretmenlerin olduğunu, bunların yıllardır yaşadığı büyük hak mağduriyetinin giderileceği müjdesi verildiğini, bunun kendisini ziyadesiyle memnun ettiğini, eski statların yerine millet bahçelerinin yapılacak olması çok önemli olduğunu, dış politikayla ilgili vurguların gerçekten çok gerçekçi olduğunu belirtti.

Destici, ekonomi anlamında şu anda Türkiye'ye bir operasyon çekildiğini, dövizdeki artışın tamamen seçim ve seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik olduğunu söyledi.