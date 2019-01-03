BBP'den flaş açıklama! Üvey evlat muamelesi gördük

BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, partisinin Cumhur İttifakı içinde üvey evlat muamelesi gördüğünü söyledi.

Güncellenme 03 Ocak 2019 16:28

BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan; Cumhur İttifakı’nda yer almaya devam edeceklerini, son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur İttifakı'nın içindeki MHP’ye İstanbul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane ilçe verilirken, BBP’nin adeta unutulduğunu, partilerinin ittifakta üvey evlat muamelesi gördüğünü söyledi.

BBP’li Sayan, Cumhur İttifakı’nın içinde yer alan bir parti olduklarını, bundan sonra da bu ittifakta yer almaya devam edeceklerini, son yapılan aday açıklamalarında Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP’ye İstanbul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane ilçe verildiğini, BBP’nin adeta unutulduğunu belirtti.

BBP’nin Cumhur İttifakı'nda üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade eden Sayan, Cumhur İttifakı'nın özüne de sözüne de bağlı kalacaklarını, devletin ve milletin istikbali için Cumhur İttifakı içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sayan; BBP’nin de olmazsa olmazları olduğunu, Sivas’ın ve Söğüt’ün kırmızı çizgileri, olmazsa olmazları ve kızıl elmaları olduğunu dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın içindeki diğer parti yöneticilerine seslenen Sayan, “Sivas'ı Büyük Birlik Partisi'ne bırakın. Sayın genel başkanımızın da dediği gibi ülke ittifaklı ittifaklara gidiyor. Biz de bu ittifaklar içinde yerimizi alacağız. Ancak yerli ve milli olan bir ittifakın içinde yer alacağız” dedi.