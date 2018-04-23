BBP'den Destici'ye tam yetki!

BBP,cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve desteklenmesi hususlarında parti adına görüşme yapması için Mustafa Destici'ye tam yetki verdi.

Güncellenme 23 Nisan 2018 12:27

24 Haziran seçimleri öncesi birçok siyasi partiyi de harekete geçirdi. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren Büyük Birlik Partisi'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde, partinin seçimlere tek başına veya ittifak yaparak katılması, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve desteklenmesi hususlarında parti adına görüşme yapma, müzakere etme ve karar verme konusunda yetkiyi genel başkan Mustafa Destici'ye verdi.

Destici'ye tam yetki

BBP'nin yaptığı açıklamada, MKYK toplantısının sonuç bildirgesi paylaşıldı. Bildirgede, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak, partinin genel seçimlere tek başına veya ittifak yaparak katılması yönündeki hususlar ile cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, desteklenmesi konularında BBP adına görüşme yapmak, müzakere etmek ve karar vermek üzere Genel Başkan Destici'ye tam yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Kadın adaylardan 500 TL alınacak

Milletvekili adaylığı için başvurular yarın başlıyor Milletvekili adaylık başvurularının 24 Nisan itibarıyla parti genel merkezinde başlatılması kararına da yer verilen bildirgede, başvuru yapacak erkek adaylardan 1000, kadın adaylardan 500 lira başvuru ücreti alınmasına, engelli, gazi ve şehit ailelerine mensup olanlardan ise ücret alınmamasına karar verildiği aktarıldı.

Cumhur İttifakı'nın yanındayız mesajı

Sonuç bildirgesinde şunlar kaydedildi: "7 Ağustos 2016 tarihindeki Yenikapı Milli Mutabakat ruhunun, 16 Nisan 2017 tarihindeki sistem değişikliği ve akabinde TBMM'ye sunulan uyum yasası paketleri ile bunların sonucunda oluşan 'Cumhur İttifakı'nın yanında durma kararlılığına bir kere daha vurgu yapılmıştır. 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerin milletimize, Türk ve İslam coğrafyasına, siyasi partilere ve tüm adaylara hayırlı olmasını temenni ederiz."