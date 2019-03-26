BBP'den 'Cumhur İttifakı'na ihanet gibi açıklama!

BBP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yücel, oyunu CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a vereceğini söyledi.

Güncellenme 26 Mart 2019 15:55

BBP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yücel, oyunu CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a vereceğini söyledi.

“Şahsen oyumu size atacağım”

Yavaş’a bir destek de BBP’li Serkan Yücel’den geldi. Yücel, Yavaş’a yönelik açıklamasında, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak canı gönülden sizin kazanmanızı isterim. Şahsen oyumu size atacağım" ifadesini kullandı.

“Size yapılan zulmü kabul etmiyorum”

Muhsin Yazıcıoğlu'nun anma törenine katıldığı için Yavaş'a teşekkür eden BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yücel, "Biz alperen gönüllüleri olarak başkanımızı unutmayacağız. Yazıcıoğlu'nun alperenlerinden biri olarak, gençlerinden biri olarak, onun davasının arkasından giden ülkücü alperenlerden biri olarak size yapılan zulmü kabul etmiyorum kendi adıma.

Gölbaşı'nda, Ankara'da bir kutuplaşma var. İstemediğim bir şey. Demokratik bir ortamda herkes yarışsın isteriz ancak bunu bu süreçte tam anlamıyla göremiyoruz. Umut ederim hakkınızda hayırlı olsun" dedi.

“Canı gönülden sizin kazanmanızı isterim”

Yücel; 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihine ilişkin ise, "Bir ülkücü olarak, bir Alperen olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak canı gönülden sizin kazanmanızı isterim. Hayırlı olur vatan millet için. Tabi bu seçim bir araç, Muhsin Yazıcıoğlu da böyle söylüyor. Kavgalara alet olsun istemeyiz. 1 Nisan'da hayırlı olan olacaktır diye düşünüyorum.

“Ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor”

Ben nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şahsen oyumu size atacağım. Sizin bir Ankaralı olmanız, hemşehri olmanız, ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor. Oyumuzun rengi de buradan geliyor zaten" diye konuştu.