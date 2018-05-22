BBP ne yapmaya çalışıyor?

AK Parti listesinden aday olan BBP'li isimlerin aday gösterildikleri yerleri beğenmedikleri bu yüzden de Cumhur İttifakı'ndan çekilecekleri iddia edildi.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 11:39

24 Haziran seçimleri yaklaşırken siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. Listelerin basına açıklanması sonrası, AK Parti'de yaşanan değişim dikkati çekti. Bu kapsamda, partinin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Ömer Halisdemir’in kardeşi listeye giremedi

Ayrıca listede bu dönemden 167 vekil gelecek dönem için kendilerine tekrar yer buldu. AK Parti'de toplam engelli milletvekili aday sayısı 8 olurken adaylardan 466'sının evli olduğu öğrenildi. Ayrıca, Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in de aday gösterilmediği belirtildi.

BBP’den 18 isim listede

Öte yandan Cumhur İttifakı'na destek veren ve AK Parti listesinden seçime giren BBP'den 18 ismin listede yer aldığı belirtildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara ikinci bölge birinci sıradan, BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıradan, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıradan, Yaşar Sayan Sivas 5. sıradan, Ali Keser 6. sıradan ve Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

BBP’den kim, nereden aday oldu?

BBP'nin MKYK Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir ikinci sıradan, Mustafa Arabul İstanbul ikinci bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu.

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi.

Bomba iddia

FOX TV'de sabah haberi sunan İsmail Küçükkaya canlı yayında gündeme bomba gibi düşecek bir kulis bilgisi paylaştı. BBP'de yönetici olan üst düzey bir isimle görüştüğünü iddia eden Küçükkaya, BBP'li isimlerin vekillik için gösterildikleri sıralardan ve sayının azlığından memnun olmadığını açıkladı.

Cumhur İttifakı’nda mı çekiliyorlar?

Küçükkaya, seçilmesi muhtemel olan yerlerden sadece BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aday gösterilmesinden rahatsız olan partililerin, bu konuda aydınlatıcı bir açıklama yapılmaması nedeni ile parti içinde Destici'ye tepkilerin büyüdüğünü iddia etti. BBP'nin bugün toplantı yapacağını belirten Küçükkaya, bu toplantının çok önemli olduğunu, BBP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilmeyi düşündüğünü ileri sürdü.