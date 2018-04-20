BBP, kimi destekleyecek? Destici açıkladı

BBP Lideri Destici, 16 Nisan'da da "evet" dediklerini, Cumhur İttifakı'nın adayının kendilerini de adayları olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 16:34

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur ittifakının içerisinde yer alacaklarını ve destekleyeceklerini ifade ettiklerini, Cumhur ittifakının adayı kimse Büyük Birlik Partisi'nin adayının da o olacağını söyledi.

“Türkiye’de iki sistemli bir yönetim var”

Çeşitli temaslarda bulunmak için Sivas'a giden Destici, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin Türkiye ve İslam coğrafyası için hayırlı olmasını, Türkiye'nin 16 Nisan 2017'den itibaren yeni bir sistemle yönetildiğini, tam olarak seçimler yapılıp da sisteme geçilmediği için birtakım noktalarda da Türkiye'nin eski sistemle yönetilmeye devam edildiğini, Türkiye'nin iki sistemli bir yönetim tarzıyla yönetildiğini, bunu bir an önce ortadan kaldırmak için bu seçimin gerekli olduğunu söyledi.

“BBP seçime hazır”

Destici, parti olarak 25 yıllık siyasi tecrübeye sahip olduklarını, bu seçimlere tüm teşkilatlarıyla ve tüm kurumlarıyla hazır olduklarını ifade etti.

“16 Nisan’da da “evet” dedik”

16 Nisan'da "evet" dediklerini hatırlatan Destici, bundan sonra ittifak yasası ile partilerin seçimlere ittifakla girebilecekleri gündeme geldiğini, bu konuda da AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir mutabakat sağlandığını, BBP'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ittifakı desteklediklerini ve ittifakın içerisinde yer alacaklarını ifade ettiklerini, bu seçim bir yönüyle de yeni sisteme 'evet' diyenlerle, uygulanmasını isteyenlerle, eskiye dönmek isteyenler arasında geçeceğe benzediğini söyledi.

“Cumhur ittifakının adayı BBP’nin de adayıdır”

Destici, diğer muhalefet partilerinin 'Seçimi kazanırsak eski sisteme döndüreceğiz' sözlerini hatırlatarak, kendilerinin de eski sisteme dönmeyip yeni sistemle Türkiye'nin yönetilmesi konusunda 'evet' diyerek güçlü bir irade ortaya koyduklarını, Cumhur ittifakının içerisinde yer alacaklarını, destekleyeceklerini ifade ettiklerini, cumhur ittifakının adayının BBP'nin de adayı olacağını belirtti.