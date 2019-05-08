BBP de tarafını seçti! İşte oy verecekleri aday...

BBP lideri Destici, 23 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyeceklerini duyurdu.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 16:37

Cumhur İttifakı içinde yer alan BBP, 23 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili açıklama yaptı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 31 Mart’ta kime destek verdiyseler yine aynı kişiye destek vereceklerini duyurdu.

“Gereği sandık başında yapılacaktır”

YSK’nın verdiği kararı tartışmanın Türkiye'ye bir faydası olmadığını dile getiren Destici, “YSK'nın kararı nihaidir ve geri dönüşü yoktur. Bizim milletimizin sağduyusuna, ferasetine güvenmemiz gerekir. Millet, YSK'nın yanlış bir karar verdiğini düşünüyorsa bunu sandığa yansıtacaktır. Doğru bir karar verdiğini düşünüyorsa da bunun gereğini sandık başında yapacaktır” dedi.

Destici, tekrar millete gidilmenin çok anormal bir şeymiş gibi sunulduğunu dile getirerek, “Bu gibi durumlar daha önce de çok kez yaşandı. Bu süreçte önemli olan birlikteliğimizi korumamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“BBP, PKK’nın tam karşısında duruyor”

Destici, “BBP olarak 15 Temmuz'da nerede durmuşsak, 16 Nisan'da nerede durmuşsak, 24 Haziran'da nerede durmuşsak, 31 Mart'ta nerede durmuşsak şimdi de orada duruyoruz. Biz duruşumuzu bir başkasının pozisyonuna göre değerlendirmiyoruz. Bizim ilkelerimiz var. PKK'nın uzantıları, siyasi bölücüler nerede duruyorsa BBP onun tam karşısındadır” dedi.