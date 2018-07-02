BBP de erken seçim istiyor!

BBP lideri Destici, yerel seçimlerin erken bir tarihe alınmasından yana olduklarını söyledi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 16:11

AK Parti listesinden seçime giren ve milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerin erkene alınacağına dair iddialar hakkında konuştu. Destici, normalde 2019 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin ekim sonu gibi yapılmasının daha doğru olacağını söyledi.

25 yıllık bir siyasi parti olduklarına işaret eden Destici, kurucu liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve şükranla andığını, Yazıcıoğlu'nun ölümünden 9 yıl sonra BBP'nin Mecliste temsil imkanını yakaladığını, Meclis'e Mustafa Destici'nin girmediğini, BBP'nin girdiğini, BBP'nin artık Meclis'te temsil edileceğini, işinin zor, yükünün ağır olduğunu, bunun farkında olduğunu, hem camialarına karşı, hem Alperenler'e karşı hem de millete karşı büyük sorumlulukları olduğunu ifade etti.

BBP'ye ne zaman geçeceğinin sorulması üzerine Destici, BBP Genel Başkanı ve BBP Ankara Milletvekili olduğunu, şu an itibarıyla BBP'nin TBMM'de temsil edilmeye başladığını söyledi.

Seçimlere dair de değerlendirmelerde bulunan Destici, yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunduklarını, bugüne kadar çoktan alınmasının gerektiğini, geçmiş dönemlerdeki Meclis'in bu anlamda irade ortaya koymadığını, kendilerinin alınmasından tarafa olduğunu, Mart'ta kış şartlarının etkili olduğunu dolayısıyla seçimlerin de zor şartlarda olduğunu, bu nedenle seçimlerin Ekim sonu gibi yapılması gerektiğini, Türk milletinin 24 Haziran seçimlerinde bir irade koyduğunu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceklerine inandığını belirtti.