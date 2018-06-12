Bayramda bunlara mutlaka dikkat edin!

Ramazan sürecinde yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için bayram sürecinde doğru beslenmeyi tercih etmelisiniz.

Güncellenme 12 Haziran 2018 12:13

Alınan kilolara bir kilo daha eklememek için bayramda baklavalara dur demesini bilin ve tadında bırakın. Ramazanda beslenmesine dikkat eden kişiler kilo kontrolünde de başarılı olabiliyor ancak tüm bunlara rağmen bayramda kontrolsüz yemelerde başlıyor. Özellikle bu dönemde şeker hastaları daha çok dikkatli olmalılar çünkü kan şekeri daha fazla yükseliyor.

Tarçınlı süt ile kan şekerini dengeleyin

Uzmanlar bayramın tadını kaçırmamak için baklava ve benzeri şerbetli tatlılardan kaçınmak gerektiğini tavsiye ediyor. Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlıları tercih etmenin daha sağlıklı ve doğru olacağını söylüyorlar. Eğer illa baklava yenilecekse ufak bir parça alınıp ardında tarçınlı süt içerek kan şekerini dengelemek sağlıklı olacaktır.

Tansiyon hastalarının bayramda tuza dikkat etmeliler ve sakatat türü yiyeceklerden uzak durmaları gerekir. Yemekten yarım saat öncesinde içeceğiniz bir bardak su hem mide rahatsızlıkların önüne geçer hem de kilo kontrolünde yardımcı olur.

Güne yumurta ile başlayın!

Bayram sabahı kahvaltı sofranızdan yumurtayı eksik etmeyin. Yanında peynir ile birlikte klasik bir Türk kahvaltısı yapmanız sizin için en sağlıklısı olacaktır. Tabi tüm bunların yanı sıra reçel gibi şeker içen yiyeceklerden uzak durmanız gerekir. Gün içerisinde sağlıklı dengeyi kurmak önemli.

Bir dilim 300 kalori

Bayramda süresince bir çok yer gezilir her gidilen yerde ikramlar bitmek bilmez. Her gidilen yerde önünüze konulanı yemek yerine en masum olanını tercih edebilirsiniz. Bir dilim baklava ortalama 300 kalori etmektedir. Kilo kontrolü yapmak isteyen ve zayıflamak isteyen kişiler günde ortalama 1200- 1500 kalori almaları gerekmektedir. Ortalama 4 dilim baklava tüm günlük kaloriyi doldurmaktadır. Baklavaya dikkat ederek 1 dilimle sabit tutmak gerekir. Erkekler bu oranı 2 dilime çıkarabilirler.

Bol su ve yürüyüş

Ramazanda yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için ve artan yağ oranını azaltmak için suya dikkat etmek gerekir. Su miktarını 2,5 3 litreye çıkarıp metabolizmaya destek olması açısından suyun içerisinde tarçın ve zencefilde ekleyebilirsiniz. Sabah ve öğle yemeğinden sonra bir iki saat sonrası için yürüyüş yapabilirsiniz.