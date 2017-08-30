Bayram kutlamalarında gerginlik: Tokalaşmadılar!

Anıtkabir'de gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti.

Güncellenme 30 Ağustos 2017 14:59

Hürriyet'te yer alan habere göre, siyasetin tansiyonunu yükselten tartışmaların yol açtığı soğuk rüzgarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıldönümü kutlamalarının sabahki Anıtkabir programında kendisini hissettirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören için bir araya geldikleri Anıtkabir’de tokalaşmazken, Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sıcak sohbeti dikkat çekti.

Anıtkabir’de sabah saatlerinde düzenlenen Erdoğan’ın başkanlığındaki protokol, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının da bulunduğu sivli ve resmi erkanı bir araya getirdi. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun tokalaşmamaları dikkat çekti. Erdoğan, Bahçeli ve yanında kendisine eşlik eden parti yöneticileriyle ise tokalaşıp bir süre samimi bir biçimde sohbet etti.

Kaynak: Hürriyet