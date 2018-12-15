Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na uyarı! Mezhepçilik yapma!

CHP’nin eski Genel Başkanları'ndan Deniz Baykal, partinin aday belirlemede cesur davranması gerektiğini, mezhepçiliğin getireceği bir yararın olmadığını söyledi.

Güncellenme 15 Aralık 2018 12:07

Bir süredir fizik tedavisi gören CHP’nin eski Genel Başkanlarından Deniz Baykal, hasta yatağında dahi siyasi gündemi yakından takip ediyor.

“Cesurca aday belirlenmeli”

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerin aday belirlemede cesur olmalarını gerektiğini belirten Baykal, CHP Genel Merkezi’nin cesurca aday belirlemesi gerektiğini, daha öncesine bakılmaksızın nerede kim kazacaksa aday göstermesi gerektiğini, bunun ezber bozacağını, parti içinde kireçlenmeleri önleyeceğini ve iç barışı güçlendireceğini söyledi.

“Mezhepçilik yapmanın bir faydası olmayacak”

Cumhuriyet’in haberine göre, Baykal, mezhepçilik yapmanın bir faydası olmayacağını, CHP’nin temel ilkelerinin yüz yıldır canlılığını, evrenselliğini koruduğunu, bu ilkelerinin hiç birinin eskimediğini, bu ülkelerin yerine bugün başka bir argüman konulmayacağını, etnisitenin ve mezhepçiliğin ülkeleri nerelere götürdüğünü yaşayarak görüldüğünü, bu mirasa sahip çıkılması gerektiğini belirtti.