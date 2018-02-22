Bayhan ve Cicişler'den çok konuşulacak fotoğraf!

Popstar yarışması ile ünlenen ve en son gelin adayı Hanife'ye talip olan Bayhan, Cicişlerle görüntülendi.

Güncellenme 22 Şubat 2018 16:57

Popstar Türkiye yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Bayhan'ın Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerle samimi pozları dikkat çekti.

Daha önce tesettürlü gelin adayı Hanife'ye talip olarak gündeme gelen Bayhan, Ciciş kardeşlerle mutluluk pozu paylaştı.

Neden bir araya geldiğikleri bilinmeyen Cicişler ve Bayhan o anı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Bayhan kimdir?

Aslen Adanalı olan Bayhan, 5 Mart 1980 yılında dünyaya geldi. 4 yaşında annesini kaybeden Bayhan 13 yaşında da ablasını kaybetmiştir.

17 yaşında Adana'da markette hırsızlık yaptığı için gözaltına alınmıştır. Adana ve Almanya'da bir çok hırsızlık olayına karışmış olan Bayhan Gürhan 1998 yılında Babaannesinden para çaldığını iddia ettiği Amcasının oğlunu bıçaklayarak öldürmüş ve 2 yıl hapis yatmıştır.

2004 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasına katılan Bayhan Gürhan bu program ile ünlenmiştir. Yarışmadan sonra "Vurdumduymaz" albümünü çıkarmış ve çok satanlar listesine adını yazdırmıştır

Uzun süre ortalarda gözükmeyen Bayhan Star TV ekranlarında yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programına katılmıştır.