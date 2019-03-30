Başörtüsüne hakaret içerikli video çeken şahsın ifadesi ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı’nda başörtülü bir güvenlik görevlisini göstererek hakaret içerikli video çeken Bülent Kökoğlu'nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 30 Mart 2019 11:48

İzmir’den İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Bülent Kökoğlu, cep telefonu ile burada çektiği videoda başörtüsü takan güvenlik görevlisini göstererek, hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Videonun sosyal medyada yayılması sonrası şahıs hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

“Kaydı alkollüyken yaptım”

Daha sonra gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan Kökoğlu, daha önce üç kere evlendiğini ve eşlerinin kapalı olduğunu ifade ederek, "Evlenmeyi düşündüğüm başörtülü kız arkadaşımla ayrıldık. İstanbul'a geldiğimde ne yaptığımı bilmeden alkollü olarak bu kaydı yaptım, bu sebeple suç olduğunu bilerek yapmadım. Çok pişmanım, çok üzgünüm yaptığım şeylerden dolayı herkesten özür diliyorum. Bu olay nasıl gerçekleştiğini, hatırlamıyorum" dedi.

“AK Parti'ye oy veriyorum"

Bülent Kökoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren video için de pişman olduğunu söyleyerek "Bu videoyu çektiğim esnada ağır alkollüydüm. Videoda 'Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan' şeklindeki söylemlerde bulunurken hakaret kastım yoktu. Ben kendim de AK Parti'ye oy veriyorum" diye konuştu.

Tutuklandı

Savcılık işlemlerinin ardından Kökoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.