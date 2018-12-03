Başörtülülere "öcü" diyen oyuncu tesettüre girdi

Başörtülülere "öcü" diyen Serra Yılmaz, İtalya'da vizyona girecek bir filmde Müslüman başörtülü bir kayınvalide rolünde oynayacak.

Güncellenme 03 Aralık 2018 11:29

İtalya’da vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Rolando Ravello'nun yaptığı 'La prima pietra' adlı filmde; Serra Yılmaz, Kasia Smutniak'ın Müslüman kayınvalidesi rolünü canlandırdı. Bir dönem başörtüsü ile ilgili sözleriyle gündeme gelen Serra Yılmaz bu film için kapanması tartışma konusu oldu.

Müslüman kayınvalide rolünde

İtalya’da bu Cuma vizyona girecek olan 'La prima pietra' da, Kasia Smutniak ile Iaia Forte, Corrado Guzzanti, Valerio Aprea da rol aldı. Bir dönem tesettür için söylediği sözlerle gündeme gelen Serra Yılmaz filmde, Kasia Smutniak'ın Müslüman kayınvalidesini canlandıracak.

Başörtülüler için “öcü” demişti

Serra Yılmaz’ın fotoğrafları filmin tanıtım afişlerinde başörtülü olarak yer aldı. Serra Yılmaz 2012 yılında, "Ben aslında insanların kapalı olmasından hiç hoşlanmıyorum. Bazen korkuyorum başörtülülerden. Geçen gün hastaneye gittim, içeri girdim simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum, korkutucu geliyor bana" ifadelerini kullanmıştı.

Serra Yılmaz’ın filmdeki karakteri ise merak konusu oldu.