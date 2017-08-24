Başoğlu evini acil satılığa çıkardı

Öz yeğeniyle ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun ağabeyi Tahir Mahir Başoğlu Balıkesir'de bulunan evlerini acil satılığa çıkardı.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 10:18

Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu’nun skandal ilişkisinin ardından gözler abisi Tahir Mahir Başoğlu’na çevrildi. Ağabey Başoğlu olayın basında yer almasının ardından Balıkesir-Ayvalık’ta 10 yıldır oturduğu evi 265 bin TL’ye acil satılığa çıkardı. Özsoylar Sitesi’ndeki evinden komşularına veda etmeden ayrıldı.

Tahir Mahir Başoğlu konuyla ilgili “Kızımın boşanma davasıyla ilgili konu yargıya intikal etti. Sonucunu bekleyip göreceğiz. Şimdi konuşmanın hiç gereği yok” dedi. “Kızınızı evlatlıktan reddettiğiniz söylentisi var. Doğru mu?” sorusunu da “Her söylentiye inanmayın” diyerek yalanladı.

Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı boşanma davası açmış, dilekçesinde “Murat Başoğlu’nun teknede öpüştüğü kadın özbeöz yeğeni Burcu Başoğlu’dur” ifadesi yer almıştı.

Psikolojik destek anneden

Burcu Başoğlu’nun annesi Zekiye Başoğlu uzman psikolog. Bir üniversitede hocalık yapan annenin zor günler yaşayan kızı Burcu’ya psikolojik destek verdiği, bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi. (Vatan-Gülşen Yüksel)