Başkanlık sistemiyle birlikte o kurumlar tarih olacak!

Başkanlık sistemi ile birlikte kamudaki birçok hantal kurum da tarih olacak.

Güncellenme 16 Nisan 2018 10:50

16 Nisan 2017'de yapılan referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için "Evet" diyen Türkiye, "Obez devlet" yapılanmasından kurtulmak için gün sayıyor. Yeni sisteme geçişte uyum komisyonlarının yaptığı çalışma sonucunda yeni gelişmelere imza atılacak.

Bazı kurumlar kalkacak

Bu kapsamda yapılan değişiklikle Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı ve buna bağlı bazı kurumlar kapatılırken bazıları da Cumhurbaşkanlığı'na bağlanacak. Planlanan değişiklikler arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışma yürüten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin, TÜİK ile birleştirilmesi de var.

80 merkez valisi var

Yeni sisteme geçişle birlikte Merkez Valiliği de tarih olacak. Yapılacak değişiklik sonucu merkeze alınan valilere yeni bir görev verilmediği takdirde devletle bağı kesilecek. Bir dönem 130'a kadar çıkan merkez valisi sayısı şu an 80 kişi civarında.

Gereksiz bir makam

Merkez Valiliği konusunda en şaşırtıcı gelişme 2017'de yaşandı. İki yıl görev yapan daha sonra merkeze çekilen vali, 22 yıl boyunca merkez valiliği yaptıktan sonra emekliliğini istemişti. Bürokraside herkesi şaşkına çeviren bu olay, merkez valiliğinin ne kadar gereksiz olduğunu da gözler önüne sermişti.

Merkez Valileri ne iş yapar?

Aktif görevlerinden alınan merkez valileri, İçişleri Bakanlığı'nda herhangi bir görev yapmadan sandalyeye sahiplerdi. İstedikleri zamanlarda bakanlık binasına giden merkez valileri, aktif bir görev almamalarına rağmen vali haklarından yararlanıp maaşlarını almaya devam ediyorlardı. Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek' anlamına da geliyordu.