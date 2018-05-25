Başkanlık sistemi ile birlikte o bakanlıklar tarih olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bazı bakanlıklar kapanacak, bazıları birleşecek, bazıları bölünecek, bazıları da aynen devam edecek.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 09:16

24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra hayata geçirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda da değişiklikler yapılacak. Bazı bakanların kaldırılması söz konusu olurken bazılarının da isimlerinin değişeceği öğrenildi.

Bakanlık sayısı 14'e düşürülecek

Başbakan yardımcıları ile birlikte 25 olan bu sayı yeni sistemle birlikte 14'e indirilecek. Ayrıca yedi bakanlığın kaldırılacağı ve Maliye, Ekonomi ve Kalkınma bakanlıklarının tek çatı altında toplanacağı ifade edildi.

Adı değişen bakanlıklar

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın adı Aile ve Toplum Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın adı Sanayi ve Bilim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın adı İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın adı Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın adı Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak değiştirildi.

Başbakanlık ve yardımcılığı artık yok

Seçim sonrası gelecek yeni sistemle birlikte başbakanlık ve başbakanlık yardımcılığı makamları artık kaldırılacak.

Bazı bakanlıklar birleşecek

Öte yandan, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile, Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Aile ve Toplum Bakanlığı ile birleştirilecek.

Ekonomi tek çatı altında birleşecek

Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları'nın tek çatı altında toplanması planlanırken, kurulacak yeni bakanlığın adının Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı olacağı öğrenildi.

Bölünen bakanlıklar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanacağı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın; "Orman" kısmı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, "Su İşleri" Kısmı ise, Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın; "Kültür" kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Turizm" kısmı ise Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na devredileceği öğrenildi.

İsmi ve işlevi değişmeyecek bakanlıklar

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ise aynı isimle devam edecek.