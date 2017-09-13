Başkan Özbek'ten 'transfer maliyeti' açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu sezon gerçekleştirdikleri transferler için verecekleri 40 milyon lira euro bonservis ücretinin makul olduğunu söyledi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 18:17

Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptıkları transferlerin maliyetlerinin uygun olduğunu dile getirdi.

Özbek, geçen ay yaptıkları olağanüstü divan kurulu toplantısının yaşanan gerginlik nedeniyle tamamlanamamasından dolayı kulüpteki gelişmeler hakkında bilgi veremediğini belirtti.

Camianın en çok merak ettiği konuların başında futbolcu transferleri olduğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın her yıl şampiyonluğun en büyük adayı olması, başarıdan başka hedefi olmaması sebebiyle çok iyi bir futbol takımının kurulması ve bu takımın camiayı sevindirecek bir performans göstermesi zorunludur. Belirlenen eksiklikler çerçevesinde transferleri yaptık. Yaptığımız transferlere yaklaşık 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğiz. Bunu belli bir takvim çerçevesinde yapacağız. Futbol piyasasında bir de menajerlik sistemi var. Geride kalan transfer dönemi için menajer komisyonu olarak 8,9 milyon avro vereceğiz. Tabii transfer ettiğiniz futbolcularla birkaç yıllık sözleşme imzalıyorsunuz. Kulübün, futbolculara yapılacak ödemeler konusunda girdiği taahhüt 85,5 milyon avro. Bu sürede bazı futbolcular da ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın ayrılan futbolculardan aldığı bonservis bedeli 18,5 milyon avro. Bu arada sözleşmesi feshedilen futbolcuların silinen maaş taahhüdü de 10 milyon avro oldu."

Dursun Özbek, yönetim olarak görevlerinin üçüncü yılında olduklarını vurgulayarak, "Görev yaptığımız süre boyunca alınan ve satılan oyuncuların muhasebesini yaptığımızda bunların arasındaki fark 20 milyon avrodur. Futbol dünyasındaki boyutları düşündüğünüz zaman bu rakam çok büyük bir rakam değil. Mücadele ettiğimiz dünyada bu rakamlar çok daha yüksek seviyede oluyor. Aşağı yukarı yeni bir takım kurduk. Kurduğumuz takımın geçtiğimiz 4 hafta içindeki performansı da ortada. Galatasaray futboldaki performansını her zaman en üst seviyeye tutmak zorundadır. Yapılan transferlerin çok uygun olduğunu, bu sene gösterecekleri performansla Galatasaray camiası ve taraftarlarını son derece mutlu edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

"UEFA ile 3-4 yıllık anlaşma yapmak istiyorum"

Dursun Özbek, UEFA'nın, Finansal Fair Play Kriterleri çerçevesinde Galatasaray'a vergiler dahil bir sezonda futbolculara 65 milyon avro ödeme sınırı getirdiğini hatırlatarak, "Kadromuzda 31 futbolcumuz var. Bu 31 futbolcuya vergisi dahil ödediğimiz tutar 66,6 milyon avrodur." dedi.

UEFA ile yeni bir anlaşma yapmayı istediklerini belirten Özbek, "UEFA ile görüştük, Galatasaray'ın mali tablolarını anlattık. İkinci bir mali disipline ihtiyacımız olduğu düşüncesiyle bu sezondan başlamak üzere bir anlaşma yapmamız gerektiğini söyledik. Kendileri olumlu karşıladı. Eylül sonu itibarıyla kendilerinden randevu talep ediyorum. Gidip anlatmak suretiyle 3-4 yıllık bir anlaşma yapmak istiyorum. Bu anlaşmanın bize çok büyük faydası olacaktır." diye konuştu.