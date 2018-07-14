Başkan Erdoğan'la görüşen Kesici'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici, nezaket ziyareti yaptığını, kendisini tebrik edip başarılar dilediğini söyledi.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 21:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile sürpriz bir şekilde bir araya geldi. İlhan Kesici, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ı daha önce tebrik etmişti.

Yapılan görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Kesici, bu randevu talebini 25 Haziran'da seçimin hemen ardından ilettiğini, randevunun bugüne verildiğini, görüşmeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirdiğini, sonrasında da görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdiğini, tamamen bir nezaket ziyareti olduğunu, kendisini tebrik edip başarılar dilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan ile Kesici’nin yeni dönem konusunda görüş alışverişinde bulundu ve Kesici, ekonomiye ilişkin görüşlerini iletti.

Samimi bir ortamda geçtiği aktarılan görüşme hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran seçimleri öncesinde Kesici’nin ismi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları arasında geçmişti.

Kesici, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni görüntülerini paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun" paylaşımını yapmıştı. Bu paylaşım CHP'lileri kızdırmıştı.