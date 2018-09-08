Başkan Erdoğan'la görüşen Hamaney'den kritik açıklamar

Başkan Erdoğan ile görüşen Hamaney, sosyal medya hesabından kritik açıklamalar yaptı.

Güncellenme 08 Eylül 2018 13:55

İran’ın manevi lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ile Türkiye'nin İslam dünyası için ortak amaçlara sahip olduğunu, bu nedenle İran ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan ve Hamaney görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani liderliğinde, Tahran'da, üç ülke arasında Suriye ile İdlib meselesinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirmişti. Yapılan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin toplantısı sonrası Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

“İşbirliği bölgede sorunları çözmede daha da etkili olur”

Hamaney, İslam'ın dünyadaki en önemli ihtiyacının yakınlık ve büyüme olduğunu, Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinin, bölgedeki problemleri çözmeyi kesinlikle kolaylaştıracağını, bu nedenle, kibirli güçler, özellikle ABD, Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinden, bir İslami gücün oluşmasından rahatsız olduğunu, İran ve Türkiye’nin bölgenin iki onurlu ve güçlü ülkesi olduğunu, İslam Dünyası için karşılıklı motivasyonları olduğunu, bu nedenle iki ulusun siyaset ve ekonomi arenasındaki işbirliğinin, öncekinden daha fazla genişlemesi gerektiğini söyledi.

"Myanmar ile ilgili görüşlerinizi takdir ediyorum”

Cuımhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabını etiketleyip açıklamalarına devam eden Hamaney, "Myanmar ile ilgili görüşlerinizi takdir ediyorum. Filistin davası her zaman önemlidir ve bir an bile ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.