Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Dodon'u öldürmek mi istediler?

Moldova parlamentosu Milletvekili Vlad Batrınç, Dodon'un geçirdiği kazanın Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi olmasına dikkati çekti.

Güncellenme 13 Eylül 2018 12:15

Moldova parlamentosu Milletvekili Vlad Batrınç, geçtiğimiz günlerde kaza geçiren ve ölümden dönen Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon olayıyla ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

Batrınç, "Bu olay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dahil bölgede yapılması planlanan etkinlikler öncesi yapılan bir suikasttır" dedi.

Rusya ile yakınlaşma ABD ve Romanya’yı kızdırdı

Rus medyasına konuşan Moldovalı vekil, seçim öncesi gerilim tırmanmak üzere olduğunu, Dodon’un bir kaç gün önce, Moldova Sosyalist Partisi listesinden parlamento seçimlerine katılacağını açıkladığını, Rusya ile olan projelerin Romanya ve ABD'nin işine gelmediğini, yakın zaman içinde Moldova-Rusya İş Forumu’nun yapılacağını, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in temsilcilerinin katılımıyla Dünya Aile Kongresi'ni düzenleyeceklerini söyledi.

Kaza tesadüf değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yakın zamanda Moldova'ya resmi ziyaret yapacağını ve Cumhurbaşkanlığı binasının açılış törenine katılacağını hatırlatan Batrınç, tüm bunların sağ partileri çileden çıkardığını, bu kazaya tesadüf olay diyemediğini, bu trafik kazasının bu etkinlikler öncesi yapılan bir suikast olduğunu belirtti.

Sıradan bir kazaya benzemiyor

Adil Rusya Partisi Başkanı Sergey Mironov da, kaza yerinde çekilen fotoğrafları incelediğini, sıradan kazaya benzemediğini, suikast girişimi olabileceğini, çünkü Moldova Sosyalistler Partisi (Dodon'un partisi) Moskova ile yakınlaşmaktan yana olduğunu, bu yönde çalışmalar yürüttüğünü, bu da Moldova'da bazılarının hoşuna gitmediğini, Moldova Anayasası’nın defalarca Rusya'ya karşı uygulamalar yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Dodon'un geçici olarak yetkilerini elinden aldığını, şimdi de Dodon’un trafik kazası geçirdiğini söyledi.