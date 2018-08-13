Başkan Erdoğan'ın "milli para" çağrısına Rusya'dan cevap

Başkan Erdoğan'ın milli para ile ticaret çağrısına ilk cevap Rusya'dan geldi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 13:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye yaptığı ekonomik operasyon sonrasında müttefik diğer ülkelere milli para ile ticaret yapma önerisinde bulunmuştu. Bu kapsamda Türkiye’nin bu çağrısına ilk cevap Rusya’dan geldi. Rusya’dan yapılan açıklamada, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıkları açıklandı.

Bugün basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Türkiye'deki ekonomik durumla bağlantılı olarak Ankara'dan mali yardım talebi gelip gelmediği soruldu.

Böyle bir talebin gelmediğini belirten Peskov, her zaman gündemde önemli yer tutan somut büyük projeler istişare edildiğini, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu NGS gibi enerji projelerinin konuşulduğunu, bunun yanında, faaliyetleri daha somut hale getirilmesi gereken ortak yatırım fonu mevcut ve şirketlerin işbirliği yaptığını, genel olarak, bu konuların ele alındığını açıkladı.