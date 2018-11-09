Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Kalın'a iki kritik görev verildi

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar ile İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirildi.

Güncellenme 09 Kasım 2018 11:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla getirildi.

Öte yandan Başdanışman olarak atanan Kalın’a “Büyükelçi” unvanı da verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nda kritik atamalar

Yayımlanan kararlar kapsamında Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar görevinden alınırken, Milli Savunma Bakanlığı’na ait atama kararı ile açık bulunan müfettişliklere, vergi müfettişleri Armağan Sütlüoğlu, Yakup Arslan, Selçuk Sönmez, Kadir Şahin, Emrah Arslan ve Ömer Faruk Toklu getirildi.

Kimler merkeze alındı?

Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, Somali nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olgan Bekar ve Fas nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ethem Barkan Öz merkeze alındı.

Boşalan koltuklara kimler getirildi?

Bu kapsamda boşalan Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Burak Özügergin getirilirken, Somali nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Yılmaz ve Libya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan atandı.

Paraguay nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Armağan İnci Ersoy,

Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Murat Mustafa Onart,

Benin Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal Onur Özçeri getirildi.