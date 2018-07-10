Başkan Erdoğan'ın ilk ziyareti Azerbaycan'a

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sisteme geçişin yoğun mesaisi sonrası ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapmak için yola çıktı.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 10:25

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı.

Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tezkereye göre, bugün Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.