Başkan Erdoğan'ın görmezden geldiği Selman'ın suratı asıldı
G20 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, Prens Selman'la tokalaşmadı. Selman'ın bu sırada suratının asıldığı görüldü.
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı. Dünya liderlerinin birinci gündemi Rusya ve Ukrayna gerginliği olurken, Cemal Kaşıkçı cinayetinin de gündeme geleceği konuşuluyor.
Erdoğan selam vermedi, suratı asıldı
Zirvedeki liderlerle selamlaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı es geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu sırada Selman’ın suratının asıldığı gözlemlendi.
Dünya liderleri basına kapalı görüşecek
Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiği fuar alanında konukları karşıladı. Karşılama sonrası dünya liderleri basına kapalı yapılacak toplantıya geçti.
Ukrayna gerilimi sonrası ilk karşılaşma
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk kez karşılaşması da objektiflere yansıdı.
Selman’la Trump da selamlaşmadı
Öte yandan Prens Selman’la Trump da selamlaşmadı.