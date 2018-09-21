BM Genel Kurulu'na katılacak Başkan Erdoğan'ın ABD programı belli oldu.

Güncellenme 21 Eylül 2018 17:18

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Öte yandan Başkan Erdoğan, ABD'de yatırım ve iş çevreleriyle de bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, ilk gün olan 25 Eylül'de Genel Kurula hitap edecek.

Açıklamada yer alan bilgilere göre Başkan Erdoğan, New York'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Ayrıca Başkan Erdoğan ziyarette, ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek