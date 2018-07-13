Başkan Erdoğan'dan sürpriz 15 Temmuz kararı

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 22:33

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ikinci yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek olan Başkan Erdoğan, burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

Öte yandan Erdoğan burada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve halka hitap edecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.