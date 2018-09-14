Başkan Erdoğan'dan stokçulara kötü haber! Ani baskınlar yapılacak

Esnafın stokçular yüzünden iş yapamadığını belirten Başkan Erdoğan, bunlara ani baskınlar yapılacağını, stokçulara bunun hesabının sorulacağını söyledi.

Güncellenme 14 Eylül 2018 12:28

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırıma tepki göstererek, "Şuan sabır safhasındayım. Ama bu sabır da bir yere kadar" dedi.

Merkez Bankasına tepki

Enflasyonun hiçbir zaman Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi olmadığını belirten Başkan Erdoğan, 3. çeyrekte revize ettiklerini, bilinmesine rağmen revize edilmesine anlam vermediğini, faizi bilindiği halde, enflasyonun bilinmemesine imkan olmadığını, Merkez Bankası faiz artırımını oldukça yüksek gerçekleştirdiğini söyledi.

“Bağımsızlığın neticesini göreceğiz”

Başkan Erdoğan, “Haydi buyur bağımsızlık. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz, şahsen sabır safhamdır. Biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Ben yatırımcıma bakarım. Bir ülkenin kalkınması üretim, üretim, üretimdir. Finans kuruluşlarının yapması gereken bu çarkı döndürmektir. Finans kuruluşlarının ayakta kalması da reel ekonomi ve reel yatırımcıya bağlıdır. Tulumbadan su gelmezse susuz kalırsın. Kişisel olarak faiz meselesine bakışımı böyle bilmenizi isterim" dedi.

Zam yapanlara tepki

Önüne gelenin zam yaptığından yakınan Başkan Erdoğan, faizle ilişkisi olanların da olmayanların da zam yaptığını, dövizle kira aldıklarını, menkul ve gayrimenkul alım-satım, kiralama işlemlerinde ödeme yükümlülüklerinin TL ile yapılacağını, elektriğin, suyun dövizle ödenmediğini belirtti.

Tasarrufa gidiliyor

Başkan Erdoğan, kamu kuruluşlarının kendi binalarına geçeceğini, kiralardan kurtulacaklarını, bu konuda ciddi bir tasarruf olacağını, yatırımcıların güncellemeye alındığını, bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacaklarını, sıfırdan yatırım düşünmediklerini, vatandaşların TL’ye güvenmesi gerektiğini, yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını beklediklerini, özel sektörün de üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Stokçulara tepki

Stokçuluk yapanların çıktığını belirten Başkan Erdoğan, bunlara ani baskınlar yapılacağını, stokçulara bunun hesabının sorulacağını, esnafın stokçular yüzünden iş yapamadığını, haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacaklarını, okul kitapları konusunu da bakanla konuştuğunu çözüldüğünü, bu ülkede çözülemez bir sorun olmadığını, 2002'den beri ülkede yaşanan her şeyin sorumluluğunun AK Parti’ye ait olduğunu ifade etti.

“Bu ülke onları da unutmayacaktır”

Başkan Erdoğan, “Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak. Bu dönemler stokçuluk, simsarlık yapanların yanı sıra, ülkesinin yanında olan, ekonomiye katkı sağlayan, yatırım yapan, ülkesinin çıkarlarını savunanları da belirlediğimiz günlerdir. Bu ülke onları da unutmayacaktır” dedi.

Başkan Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Mahalli seçimlere hazırlanmamız, bütün oyunları bozmamız gerekiyor. Oradan güçlü çıkmamız lazım. Partinin adayı, ehliyet, liyakat sahibi, dürüst, toplumda takdir edilen isimler olacak. Bu isimlerle Mart 2019 seçimlerine gireceğiz. Aday belirleme çalışmalarımızı öne çekip ona göre yürüteceğiz. Teşkilat ve diğer görevlerde bulunan arkadaşlarımızın Genel Merkez'le irtibata geçmeden hareket etmemesi gerekiyor. Kendisine adaylığı resmen tevdi edilene kadar mevcut görevini yerine getirmelidir. Bu bayrak yarışında görev değişikliği durumu olanların yeni arkadaşımız gelene kadar görevini aksatmadan yürütmesi gerekir. AK Parti olarak seçimlerde 2014'e göre belediye sayımızıve oyumuzu artırmak istiyoruz. Yerel seçimde Cumhur İttifakı durumunu değerlendiririz. Yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme durumumuz olur mu, bakacağız. Bu olursa iki partinin de gücünü artıracağına inanıyorum."