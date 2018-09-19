Başkan Erdoğan'dan sert çıkış! "Bunlar manipülasyondur"

Başkan Erdoğan, "Kriz, mıriz sakın inanmayın bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz" dedi.

Güncellenme 19 Eylül 2018 13:51

Gaziler Günü etkinliğinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kriz, mıriz sakın inanmayın bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Bu ülkede Dolar ile Euro ile kira mira yok. Bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler" dedi.

1000 yıldır milletin bekası, vatanın bütünlüğü için bu toprakları teriyle, kanıyla ıslatmış tüm ecdadı yad ettiğini belirten Başkan Erdoğan, “Ülkemize şehitler ve gaziler kazandıran anneleri ve babaları selamlıyorum. Bu uğurda kimi eşlerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını kaybeden vatandaşlarıma saygılarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti, topyekun gazi bir millettir”

Başkan Erdoğan, bu milletin topyekun gazi bir millet olduğunu, bu toprakların böyle bir toprak olduğunu, bu topraklarda boşluk olmadığını, şehitlerin, gazilerin kanı olduğunu, Alparslan ile başlayıp, Osman Gazi ile yürüdüklerini, Gazi Mustafa Kemal ile Cumhuriyetin inşa edildiğini, şu an ise ihya dönemini yaşadıklarını söyledi.

“Kriz, mıriz sakın inanmayın bunlar manipülasyondur”

Başkan Erdoğan, “Kriz, mıriz sakın inanmayın bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Bu ülkede Dolar ile Euro ile kira mira yok. Bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Burada Türk Lirası'nın hükmü vardır. Türk Lirası ile mağazanı kiraya verirsin alışverişini yaparsın” dedi.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Cudi'de, Gabar'da, Afrin'de, Cerablus'ta... Kandil de, Sincar da böyle oldu, böyle olacak. Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız, hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. 15 Temmuz'da sadece telefondan sizlere 'Hadi meydanlara' dedik. Milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, bayrak, millet dediler, F16'lara tanklara toplara karşı... 16 saatte bu millet o FETÖ denen alçak, hain terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı.

“Bu millet bu destanı Çanakkale'de de yazdı”

Bu millet bu destanı Çanakkale'de de yazdı. Bütün dünya karşısındaydı ama bizim Mehmedimiz Gazi Mustafa Kemal'le Çanakkale'de, Kocatepe'deydi. 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

“Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ediyorum”

Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ettiğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları karşısında devlet olarak bize düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Biz zaten sizin emanetçiniz konumundayız. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütmek için gerekli birimleri kurduk."