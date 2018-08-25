Başkan Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi" açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 25 Ağustos 2018 13:10

Başkan Erdoğan, “Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve istiklal mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla Zafer Haftası olarak kutluyoruz” dedi.

“Ya istiklal ya izmihlal”

Aziz milletin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandığının altını çizen Başkan Erdoğan, 30 Ağustos, ‘Ya istiklal ya izmihlal’ tercihiyle baş başa kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

“Millet, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıktı”

Başkan Erdoğan, aziz milletin, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıktığını, varlığına kastedilmesine asla izin vermediğini, gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığa yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan açıklamasına şu sözlerle son verdi:

Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."