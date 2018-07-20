Başkan Erdoğan'dan "Kıbrıs Barış Harekatı" açıklaması

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü sebebi ile yazılı açıklama yaptı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 15:02

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle müzakerelerde istenen sonucun alınamadığını, Kıbrıs'ta çözüme ulaşılmasının Doğu Akdeniz'in istikrarına büyük katkı sağlayacağını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

“Kıbrıs Türk Halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum”

Başkan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkü'nün hukukuna, hürriyetine ve nihai olarak mevcudiyetine kasteden teşebbüsü tarihe gömen Barış Harekatı'nın 44. yıldönümü münasebetiyle Zat-ı Devletleri'ni ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk Halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Kıbrıs Türkü Ada'da barışa ve çözüme olan bağlılığını tarih boyunca her vesileyle kanıtlamış, maruz bırakıldığı haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen her türlü badirenin üstesinden gelebilecek iradeye sahip olduğunu müteaddit defalar ortaya koymuştur" dedi.

“Müzakerelerden istenilen sonuç alınamadı”

Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir kapsamlı çözüme ulaştırılabilmesi için son yarım asırdır elbirliğiyle çabalandığının altını çizen Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye'nin bu doğrultuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirdiğini, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle on yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinin hiç birinden istenilen sonuç alınamadığını ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olamaz”

Başkan Erdoğan, bunun son örneğine, geçen yıl Kıbrıs Konferansı'nda anlaşma elde edilememesiyle şahit olduklarını, Kıbrıs'ta çözümün hedefine ulaşılması, Doğu Akdeniz'in bir güvenlik, istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesine şüphesiz büyük katkı sağlayacağını, bu da başta Ada'daki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacağını, Anavatan ve Garantör Türkiye'nin çözüm ve uzlaşı yönündeki güçlü iradesini defaatle ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyeceğini söyledi.

“Türkiye, her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında”

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs Adası'nda, gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anarken, şahsım ve Türk Milleti adına Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramını içtenlikle tebrik ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.