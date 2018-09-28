Başkan Erdoğan'dan ittifak açıklaması

Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ortak aday çıkarıp çıkarmayacakları konusunda açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 28 Eylül 2018 17:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’den Almanya’ya geçmeden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Burada basın mensuplarımın yerel seçimlerle ilgili ve MHP ile ittifak konusundaki soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğini de açıkladı.

İkili görüşmeler yapıldı

Her an bir araya gelmek için hazır olduklarını belirten Başkan Erdoğan, bu koyla ilgili Mehmet Özhaseki’yi görevlendirdiklerini, onların MHP’nin de Sadir Durmaz’ı görevlendirdiğini, ikilinin görüşme yaptığını, bunun genişleyebileceğini, geliştirilebileceğini, oradan çıkacak neticeleri de bir araya gelmek suretiyle değerlendirebileceklerini söyledi.

Tabana anlatamam

Başkan Erdoğan, her siyasi partinin ilkeleri olduğunu, AK Parti’nin şu anda bir numaralı parti olduğunu, Türkiye’de gerek milletvekili sayısı gerek oyuyla konumu, yeri belli olan bir siyasi parti olduğunu, son seçimlerde birinci oldukları yerlerde aday çıkarmamayı tabana anlatamayacağını söyledi.

“Seçmen tabanı küserse toparlayamazsınız”

“Seçmen tabanı küserse toparlayamazsınız” diyen Başkan Erdoğan, “(MHP Lideri Bahçeli’nin İstanbul için aday göstermeyecekleri açıklaması) Onu yapılan bir nezaket olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.