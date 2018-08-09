Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına kritik uyarı: Korkmayın!

Başkan Erdoğan'ın iş dünyasına, makul sürede her şeyin düzeleceği ve piyasaların rahatlayacağı mesajını verdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 10:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki kriz için, makul sürede her şeyin düzeleceğini, piyasaların rahatlayacağını, korkulmaması gerektiğini bu sürecin yakın bir zamanda düzeleceğini, vatandaşın neyin nereden geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

1 saat 40 dakika sürdü

Milliyet'in haberine göre, Başkan Erdoğan, dün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Külliye’de basına kapalı yapılan 1 saat 40 dakikalık kabulde neler konuşulduğu ortaya çıktı.

Her şey düzelecek

Alınan bilgilere göre, toplantıda ABD ve diğer dış kaynaklı piyasadaki gelişmeler gündeme gelirken, Başkan Erdoğan, son gelişmelerle ilgili iş ve çalışma dünyasının temsilcilerine mesaj verdi. İddiaya göre Başkan Erdoğan, "Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak" dedi.

İş dünyası da şikayetlerini iletti

Yapılan görüşmelerde, iş dünyası ve çalışma hayatı temsilcilerinin, gündemlerindeki ekonomi konularını Başkan Erdoğan'a ilettiği ifade edildi. Maliye Bakanlığı'nın, iş dünyasının üzerinden olabildiğince yük alması taleplerinin gündeme geldiği toplantıda, ABD'ye giden Türk heyetinin temaslarıyla ilgili olarak da, "Sürecin işlediği" yorumları yapıldı.