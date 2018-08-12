Başkan Erdoğan'dan iş adamlarına uyarı!

İş adamlarına seslenen Başkan Erdoğan,“Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin” uyarısında bulundu.

Güncellenme 12 Ağustos 2018 21:01

Sanayicilere uyarıda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin” dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ulusal bir çerçeve içinde kalmadığını, uluslararası bir ışıltının söz konusu olduğunu, milletin desteğinin hükümetin arkasında olduğu sürece kimse kendilerini hedeflerinden ulaşmaktan alıkoyamayacağını, sabreden kimselerin zafere ulaşacağını, sabredip sonunda zafere ulaştıklarını söyledi.

Sevr'i hayata geçirmek için vatanı işgal etmek isteyenlerin Tuz Gölü'nde salamura olmaktan paçayı son anda kurtardıklarını belirten Başkan Erdoğan, son bir asırdır birçok defa bu millete kefen biçenlerin tamamının eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadığını, 10 bin kilometrede öteden Türkiye’ye emir vermeye çalıştıklarını, bu milleti hiç tanımadıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, kur silahı üzerinden ekonomiyi sarsabileceklerini sandıklarını, Türkiye'nin notunu indireceklerini söylediklerini, indirseler bile bir şeyin değişmeyeceğini, bu milletin mandacılığı yüz yıl öncesi elinin tersiyle itmiş bir millet olduğunu, Türkiye'yi tehdit etmenin hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi olmadığını söyledi