Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'ya FETÖ uyarısı

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün Güney Afrika'da çok etkin olduğunu, bu nedenle ülkenin başına bela olabileceğini söyledi.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 14:26

Bir dizi temaslar için Güney Afrika’ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

“Bunu kendileriyle görüşeceğim”

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yapacağı görüşmeye değinen Başkan Erdoğan, "Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin düzenleyicisi konumunda olan FETÖ ile ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. Zira FETÖ'nün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi, ne yazık ki Güney Afrika. Ve bunu kendileriyle görüşeceğim. Kendilerine belgeleri vereceğim” dedi.

FETÖ, Güney Afrika’yı üs haline getirmemeli

FETÖ’nün bu toprakları kirletmesine ve Güney Afrika’yı bir üs haline getirmesine müsaade etmeyeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, “Bu alçak terör örgütünün, ülkemizde olduğu gibi, bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

FETÖ de Boko Haram da aynı

Bölgesel işbirliğinin önemine değinen Başkan Erdoğan, bu kapsamda terör konusunun ele alınacağını, Boko Haram ve El Şebab’ın DEAŞ, FETÖ ve PKK ile aynı olduğunu söyledi.

Güney Afrika’nın başına bela olacak

15 Temmuz hain darbe girişinin aktif düzenleyicisi olarak bilinen FETÖ hakkında beklentilerin de dile getirileceğini belirten Başkan Erdoğan, FETÖ'nün en faal olduğu ülkelerden bir tanesinin de Güney Afrika olduğunu, kendileri ile bunu görüşeceğini, yeni gelişmeleri, belgeleri de kendilerine vereceklerini, bu terör örgütünün yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabileceğini hatırlatacağını belirtti.

Güney Afrika’yı kirletemeyecekler

Başkan Erdoğan, FETÖ’nün Güney Afrika topraklarını kirletmesine izin vermeyeceklerini, Buradaki insanları kullanmalarına izin vermeyeceklerini, Türkiye’nin yurt içinde örgütün belini kırdığını, yurt dışında da çok sayıda ülkede büyük ifşalar yapıldığını ama bazı adımların engellendiğini söyledi.

Türkiye’nin Güney Afrika'da tarihi birikimle de bulunduğunu belirten Başkan Erdoğan, “Biz hiç bir toplumun alın teri ve kanı üzerinde kendimize refah düzeni kurmanın peşinde olmadık. FETÖ gibi fitne ocaklarının bu mirasın arkasına saklanarak şeytani emellerini gerçekleştirmesine göz yummayacağız. Ülkemizin temsili için gayret gösteren başta Dışişleri Bakanım olmak üzere Büyükelçilerimize başarılar diliyorum” dedi.