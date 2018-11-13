Başkan Erdoğan'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklamaları

Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anına ait ses kayıtlarını isteyen tüm ülkelere dinlettiklerini söyledi.

Güncellenme 13 Kasım 2018 09:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkesin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında gittiği Fransa’dan dönerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan’ın burada Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’ya dair de açıklamalarda bulundu.

Türkiye, bu işin takipçisi olacak

Başkan Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin talimatının kimlerce verildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini, bu olayın uluslararası arenada da takipçisi olacaklarını söyledi.

Suudi istihbaratçı şoke olmuş

Cinayetle ilgili tespit edilen ses kayıtlarını isteyen ülkelere dinlettiklerini belirten Başkan Erdoğan, Suudilerin istihbaratçısının da kaydı dinlediğini, duydukları karşısında, 'Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok olduğunu anlattı.

Merkel ve Macron da görüşmeye dahil olmuş

Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmeye Merkel ile Macron'u da dahil olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bu cinayetin önceden planlanmış olduğunu, emrin üst düzey Suudi yöneticilerce geldiğinin ortada olduğunu, Hadim'ül-Harameyn Kral Selman hakkında bu tür bir şey asla düşünmediğini, bu talimatın kimlerce verildiğinin de ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Katiller ve azmettiren kim?

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını, katillerin cinayet sırasında Türkiye’ye gelen 18 kişinin arasında olduğunu, bu talimatın kim tarafından verildiğinin de ortaya çıkarılması gerektiğini, Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti ne olduğuna dair bir ize ulaşılmadığını, Türkiye’nin uluslararası alanda bunun takipçisi olacağını ifade etti.

İsteyen herkes ses kaydını dinlemiş

Bu cinayetle ilgili ses kayıtlarının isteyen herkese dinletildiğini anlatan Başkan Erdoğan, istihbarat örgütünün hiçbir şeyi saklamadığını, Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettiklerini açıkladı.

“Bunu ancak eroin alan birisi yapar”

Başkan Erdoğan, ses kaydının gerçekten bir felaket olduğunu, Suudi istihbaratçısı kaydı dinlediğinde, 'Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok olduklarını söyledi.