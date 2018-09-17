Başkan Erdoğan'dan Fikret Orman'a tebrik

Başkan Erdoğan, Beşiktaş'a yeniden başkan seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.

Güncellenme 17 Eylül 2018 09:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.

Kaç oy aldı?

Seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, geçerli oyların 1911'ini alarak bir kez daha başkan seçildi. 1994 üyenin katıldığı olağanüstü kongrede 1971 oy kullanılırken sandıklardan 18 geçersiz, 42 boş oy çıktı.