Başkan Erdoğan'dan FETÖ'yü panikletecek açıklama!

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a 20'nin üzerinde FETÖ'cü ismi bildirdiklerini söyledi.

Güncellenme 01 Ekim 2018 10:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD’ye çok sayıda belge gönderildiğini belirten Başkan Erdoğan, Trump’ın belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istediğini, bu isimleri İbrahim Kalın’la Bolton’a ulaştırdıklarını, 20’nin üzerinde isim bildirdiklerini, neler olacağını önümüzdeki sürecin göstereceğini söyledi.

“Külliyetli bir liste verildi”

İsimlerin tamamını bilmediğini ama külliyetli bir liste olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, gerek Almanya’ya gerek de ABD’ye bu listelerin zaten zaman zaman hep verildiğini, Almanya’ya 136 kişilik bir liste verildiğini, ABD’ye iletilen listede ise sayının o kadar olmadığını, Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verildiğini belirtti.

“Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir”

Başkan Erdoğan, “ABD’ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim Bey ile Bolton’a ulaştırdık. 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar” dedi.