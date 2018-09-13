Başkan Erdoğan'dan faiz tepkisi! Bu ancak esrar, eroin tüccarlarında olur

Başkan Erdoğan, dövizle kira döneminin bittiğini, haksız zam yapanların iflah olmayacağını söyledi.

Güncellenme 13 Eylül 2018 12:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akşam imzaladım. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, bu dönemde döviz bahanesiyle sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde zam yapanların iflah olmayacağını, helalı haramı ayırt etmeyenlerin iflah olmasının mümkün olmadığını, hukuk sistemini çok kararlı çalıştıracaklarını, bunun bir kriz değil, manipülasyon olduğunu, buna aldanılmaması gerektiğini, sürecin er ya da geç atlatılacağını söyledi.

“Türkiye’nin adı olumsuzluklarla yıpratılmak isteniyor”

Selçukludan beri esnaf ve sanatkarların bugün de aynı misyona sahip olduklarını düşündüğünü vurgulayan Başkan Erdoğan, sokakları karıştırmaktan darbe teşebbüslerine, terör örgütlerinden ekonomik tetikçiliğe kadar her türlü saldırıya maruz kalındığını, yaşanılan bunca hadiseye rağmen ne siyasi istikrarın ne de ekonomik gücün azalmadığını, Türkiye’nin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla yan yana anılmaya çalışıldığını belirtti.

“Dövizle kira dönemi kapanıyor”

Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımlar atılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, dövizle kira konusunun kökten çözüleceğini, kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacaklarını, üretim ve verim ekonomisine geçileceğini, eldeki kaynakları önceliği biten projelere vereceklerini ifade etti.

“Yüzde 50’lere varan faiz oranları var”

Başkan Erdoğan, özellikle faiz konusunda hassasiyetinin olduğunu, değişen bir şey olmadığını, merkez bankasının bağımsız olduğunu, onun kendi kararını alacağını, özel sektöre ait bankaların da Merkez Bankası'nın kararına baktığını, şu an 50'lere varan faiz uygulaması olduğunu söyledi.

“Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur”

Özel sektör bankalarının bir çoğu kolay kolay kredi musluklarını açmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, “Zaten yüzde 50'lere varan faiz oranları var. İçinizde böyle yüzde 50 kazanan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur. Normalde olmaz. Bu gerçek ortada…” sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Faiz oranlarını düşürelim çağrısı

Başkan Erdoğan, TÜSİAD’ın faiz çok yüksek dediğini, kendisinin de bu yüksek faizi düşürelim dediğini, o zaman faiz denen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayacaklarını, bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon tahminlerini tutturduğunu görmediğini söyledi.

“Helalı haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün değil”

Zam yapanlara seslenen Başkan Erdoğan, “İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle sattıkları ürene hiç alakası olmadığı halde zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Helalı haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün değil. Hukuk sistemini çok kararlı çalıştıracağız. Bu bir kriz değil manipülasyondur. Sakın aldanmayın. Bu süreç atlatılacak” dedi.