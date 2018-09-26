Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu!

Başkan Erdoğan, EURO 2024'ü düzenleyecek ülkenin yarın belli olmasını yorumladı.

Güncellenme 26 Eylül 2018 14:35

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024'ü düzenleyecek ülke yarın belli olacak. UEFA başkanı, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek.

17 kişi seçecek

UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Lars-Christer Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

Başkan Erdoğan’dan ilk yorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz" dedi.