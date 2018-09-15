Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a sert mesajlar

Başkan Erdoğan, 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların sorumlularını kahraman ilan edenlerin verecek hiçbir tarih dersi olmadığını söyledi.

Güncellenme 15 Eylül 2018 15:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere özel uçak TC-CAN ile Azerbaycan'nin başkenti Bakü'ye gitti.

Buradaki konuşmasında Ermenistan'a yüklenen Başkan Erdoğan, bundan sadece 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin verebilecekleri hiçbir tarih dersi olmadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basına kapalı görüşme yapan Başkan Erdoğan, Bakü'nün Kurtuluşu'nun 100. yıl töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye her türlü desteği vermeye hazır”

Başkan Erdoğan, 15 Eylül 1918 tarihinde kazanılan bu zaferi küçük göstermeye çalışan çevre olduğunu bildiklerini, bu çevrelerin yenilginin acısını hala unutamadığını, Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Anlaşması bu çevrelerin çekilmesine neden olduğunu, bağımsızlığın ilanından 22 ay sonra bunda başarılı da olduğunu, Kafkas ordusu ile Azerbaycan’ın bugünkü bağımsızlığın temelini attığını, Azerbaycan'ın 1918'de bağımsızlığını ilan etmesiyle bunu ilk tanıyan ülkenin Türkiye olmasının tesadüf olmadığını, Türkiye olarak her türlü desteğin verilmeye devam edildiğini, Türkiye’nin Azerbaycan’ın ticari, ekonomik, kültürel en büyük ortağı konumunda olduğunu, Türkiye'de eğitim almış Azerilerin sayısının 125 binin üzerinde olduğunu, şüphesiz bu başarılarda Haydar Aliyev'in vefatına kadar İlham Aliyev'in çok büyük payı olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın da çok yakında Türkiye ile aynı konuma geleceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, gelecekte çok daha büyük görevlerin beklediğini, iki ülke arasında bağları daha da güçlendirerek, gelecek nesillere daha güçlü bağlar bırakılması gerektiğini belirtti.

“Azerbaycan ağlarsa Türkiye’de ağlar”

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın sevincinin, derdinin, sıkıntısının aynı zamanda Türkiye’nin de olduğunu, Azerbaycan ağlaması durumunda Türkiye’nin de ağlayacağını, Azerbaycan'ın sıkıntısı olan Yukarı Karabağ sıkıntısının Türkiye’nin de sıkıntısı olduğunu, Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerin düzelmesinin olmazsa olmaz şartı olduğunu, 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, katilleri kahraman ilan edenlerin verecek hiçbir tarih dersi olmadığını söyledi.