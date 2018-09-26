Başkan Erdoğan'dan çok kritik Brunson açıklaması!

Başkan Erdoğan, Brunson’un yargı sürecinin içerisinde olduğunu, 12 Ekim'de duruşmasının olduğunu, kendisinin serbest bırakın deme yetkisinin olmadığını söyledi.

Güncellenme 26 Eylül 2018 10:04

BM toplantısı için ABD’ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de casusluk suçundan tutuklu bulunan papaz Brunson hakkında açıklamalarda bulundu.

“Brunson olayının ekonomiyle ilgili yok”

Brunson hakkında siyasilerin karar veremeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Brunson’un terör bağlantısı nedeniyle yargılandığını, kendisinin Brunson'u gönderin deme yetkisi olmadığını, buna hakimlerin karar vereceğini, Brunson olayının ekonomiyle uzaktan yakından alakası olmadığını, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntının en kısa zamanda aşılacağını belirtti.

“Yargının kararlarına saygı duymak gerekiyor”

Başkan Erdoğan, kendisinin yargı mensubu olmadığını, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu, hukukta kuvvetler ayrılığını savunduklarını, bu nedenle yargının kararlarına saygı duymak gerektiğini söyledi.

“12 Ekim’de mahkemesi var”

Rahip Brunson’un Türkiye'de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alındığını belirten Başkan Erdoğan, şu anda ise bu tutukluluk süreci içerisinde olunduğunu, rahatsızlığı göz önünde bulundurularak sağlık nedeniyle yargının kendisini eve çıkmaya müsaade ettiğini, tutukluluk sürecini şu an itibariyle evinde geçirdiğini, 12 Ekim’de mahkemesi olduğunu, o tarihte yargının ne karar vereceğinin bilinmediğini belirtti.

“FETÖ’nün Amerika'da yaşıyor”

Başkan Erdoğan, Brunson’un durumuyla ilgili siyasilerin de karar veremeyeceğini, daha önce benzer durumların ABD’de de yaşandığını, şu anda ABD’de bulunan Türkiye'de 251 vatandaşın ölümüne neden olan ve devlete karşı darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün Amerika'da olduğunu söyledi.

“Gülen, ABD’de yargılanmıyor”

ABD’de yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yargılanmadığını belirten Başkan Erdoğan, buradaki yetkililerin bu kişiyi yargılamamakta direndiğini, ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması olduğunu, bu anlaşmaya rağmen Fetullah Gülen denilen bu şahsın deport edilmek suretiyle bırakılabilecekken bırakılmadığını ifade etti.

“Yetkili sadece yargılayan mahkemedir”

Başkan Erdoğan, Brunson’un bir yargı sürecinin içerisinde olduğunu, şu an ise yargılandığını, yargılanmakta olan bir kişiyi de 'bıraktım hadi git' deme hakkına sahip olmadığını, bunun yetkilisinin sadece o mahkemenin hakimleri olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan bir alakası yoktur. 2008 yılında biz ekonomik sıkıntı yine yaşadık. Benim bir ifadem olmuştu "bu sıkıntı teğet geçecektir" Sonra biz ekonomik sıkıntıyı aştık ve Türkiye rahatlama sürecine girdi.

Şu an ülkemizdeki ekonomik sıkıntı zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı değildir. Türkiye kendi imkanlarıyla aşacaktır. Bunun Brunson ile yakından uzaktan alakası yoktur.

“Yüksek faize karşıyım”

Bu tabi Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ifadesidir. Merkez Bankası bağımsızlığının ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkartmıştır. Bunlar yine cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda olan bir şey değil. Ama ben Türkiye’de herkes beni bilir. Yüksek faize karşı olan birisiyim. Şu anda burada yine söylüyorum. Yüksek faize karşıyım. Çünkü yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin, yatırımcının bu noktadaki adımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir.

“Yüksek faiz, yüksek enflasyonu getirir”

Halbuki finans sektörü yatırımcıya, girişimciye imkan hazırlaması gerekir ki üretim olabilsin. Üretim olursa istihdam olur. İstihdam olursa ihracat olur ve böylece bir rekabet alanının içerisinde hareketlenme olur. Ama şu andaki durum bu yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde herhalde Merkez Bankası böyle bir kararı verdi. Temenni ederim ki o beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun bir de olumsuz istikamette enflasyon durumu var. Yüksek faiz, yüksek enflasyonu getirir. Şu anda da bu temenni ederim ki tersi olur.