Başkan Erdoğan'dan Çipras'a: Yardıma hazırız

Başkan Erdoğan, yangın faciası ile boğuşan Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak "Yardıma hazırız" mesajı verdi.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 15:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan yangın faciası sonrasında Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak, "Yardıma hazırız" mesajı verdi.

Yunanistan alevlere teslim oldu

Önceki gün Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayan yangında bölge alevlere teslim oldu. Resmi rakamlara göre en az 60 kişinin yanarak veya zehirlenerek hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin ise yaralandığı yangın faciası sonrasında dünya liderlerinden taziye mesajları gelirken birçok ülke yardıma hazır olduklarını duyurdu.

"Yardıma hazırız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüşürken "yardıma hazırız" mesajını verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Yangın söndürme uçaklarımız İzmir'de hazır bekliyor. Talep gelirse 45 dakikada Atina'da olabilir" açıklamasını yaptı.