Başkan Erdoğan'dan CHP'yi kızdıracak İş Bankası açıklaması

Başkan Erdoğan, CHP'nin Atatürk'ü suistimal ettiğini belirterek, İş Bankası'ndaki yüzde 28,09'luk hisselerini hazineye aktarmaları gerektiğini söyledi.

Güncellenme 17 Eylül 2018 10:27

Azerbaycan ziyareti dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden, yerel seçimlerdeki ittifaka kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu.

Siyasi partilerin banka kuramayacağının altını çizen Erdoğan, hisselerin CHP'ye Atatürk'ten kaldığını hatırlatarak banka yönetimindeki 4 CHP'linin görevini sorguladı.

CHP, Atatürk’ü suistimal etti

Başkan Erdoğan, "Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayun’undan dediğim, İş Bankası hisselerinin %28’inin sahibi durumunda” dedi.

Bu dört üye ne iş yapar?

CHP’nin buradan para alamadığını ama yönetim kurulunda dört üyesinin olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, “Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer. Öyle mi? Basın mensupları olarak siz de inceleyin bence bu konuyu” ifadelerini kullandı.

28,09'luk hisse CHP’nin

İş Bankası'nın yüzde 28,09'luk hissesi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olarak CHP'ye kalmıştı.